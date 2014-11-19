Бойовики обстріляли 7 населених пунктів на Луганщині, частина з них залишаються без світла та газу

У Луганській області бойовики 18 листопада обстріляли 7 населених пунктів.

Як повідомили у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, були обстріляні міста Попасна, Щастя, смт Станиця Луганська, селища Кримське, Нижнє, Трьохізбенка (яке вчора обстріляли зокрема з танків), Новотошківка і Тошківка.

У Станично-Луганському районі поблизу с. Лобачеве на фугасі підірвався "КамАЗ", що належав одному з акціонерних товариств, 55-річний водій загинув.

Читайте такожШтаб АТО: Авдіївка – "найгарячіша" точка на Донбасі

Ряд населених пунктів все ще залишаються без систем життєзабезпечення. Серед них Трьохізбенка (впродовж місяця немає ні газу, ні світла), Кряківка, Сокольники (немає світла) і Чорнухине (немає світла).

За даними ОДА, в Чорнухине вже виїхали ремонтні бригади, і подачу електроенергії планується відновити до кінця дня.

Щодо Трьохізбенки, де через бойові дії перебиті мережі електро- і газопостачання, облдержадміністрація сподівається, що представництво ОБСЄ допоможе створити гуманітарний коридор для ремонтних бригад.