В Луганській області під обстрілами загинули троє мирних жителів
Бойовики обстріляли Тошківку з “Градів”, загинули троє і важко поранені четверо мирних мешканців.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Генадій Москаль на своєму офіційному сайті.
«Вчора бойовики ЛНР обстріляли із систем залпового вогню “Град” с.Тошківка Попаснянського району. Кілька снарядів влучили в багатоповерховий будинок по вул.Донецькій, зруйнувавши житлові квартири. Троє людей загинули на місці, ще четверо важко поранені», - повідомляє Москаль.
За його словам, серед поранених двоє дітей — 5 років та 6 місяців.
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Також голова ОДА нагадує, що кілька тижнів тому терористи зруйнували з “Градів” один із корпусів школи в Тошківці. Тоді дивом ніхто не загинув, бо вчителі відпустили дітей додому.
«Тепер, на жаль, не обійшлося без жертв. У Тошківці не дислокуються підрозділи українських силовиків, обстрілювати це село, та ще й з “Градів”, немає ніякого смислу. У мене немає слів, щоб охарактеризувати цих нелюдів із ЛНР, які розстрілюють мирне населення», - повідомив Москаль.