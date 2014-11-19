Військові відбили атаки на Донецький аеропорт, бойовики зазнали значних втрат
Крім того, з гранатометів та мінометів бойовики обстріляли позиції сил АТО неподалік сіл Піски, Троїцьке, Веселе.
Сили Антитерористичної операції відбили кілька атак бойовиків на Донецький аеропорт, ворог зазнав значних втрат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На донецькому напрямку протягом доби бойовики з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї п’ять разів обстрілювали Донецький аеропорт, також було кілька спроб атакувати позиції сил АТО», - наголосив він.
За його словами, українські військові усі атаки успішно відбили, завдавши ворогу великих втрат.
Крім того, з гранатометів та мінометів бойовики обстріляли позиції сил АТО неподалік сіл Піски, Троїцьке, Веселе. Також бойовики з артилерії та мінометів тричі обстріляли українські опорні пункти біля м.Авдіївка.