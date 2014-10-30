Донецький аеропорт: від яскравої іскри надії до випаленого каркасу - The Washington Post

Майкл Бірнбаум в своїй статті, яка називається «Донецький аеропорт: від яскравої іскри надії до випаленого каркаса», опублікованій в американській газеті The Washington Post, пише, що ще кілька місяців тому Донецький аеропорт був блискучим свідченням багатообіцяючого майбутнього України. Зараз це похмурий обгорілий каркас, де тривають інтенсивні бойові дії, незважаючи на те, що майже вісім тижнів тому було оголошено про припинення вогню.

Битва за аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва відбувається в той час, коли воюючі сторони в Україні офіційно повинні були скласти зброю. Це один з останніх епізодів важкого конфлікту між українською владою і проросійськими бойовиками, в якому слова часто розходяться з діями.

Повстанці відрізали частину промислового центру східної України. Якщо їм вдасться повністю захопити аеропорт, в їх руках виявиться важлива частина інфраструктури, яка могла б допомогти їм забезпечувати їх протодержаву, непідконтрольну центральному уряду України. У цьому разі вони б також позбулися українського форпосту, який розташований поруч з їх штаб-квартирою в обласному центрі.

Українських солдатів, які залишаються в аеропорту (багато з них - погано навчені добровольці), українські ЗМІ прозвали «кіборгами», оскільки вони викликають повагу і подив, адже вже так довго не відступають. Схоже, що для України залишити аеропорт під своїм контролем менш важливо, ніж для повстанців захопити його, але вже загинуло так багато солдатів, намагаючись відстояти його, що втратити контроль над ним було б гіркою поразкою.

«Він не має стратегічного значення. Це просто символ», - сказав Володимир Шилов, командир роти в батальйоні «Дніпро-1», добровольчого формування, яке веде боротьбу поруч з аеропортом. «Люди у Донецьку бачать, як на диспетчерській вишці розвивається український прапор. Це шок».

Перший раз повстанці напали на аеропорт через кілька годин після обрання президентом України Петра Порошенка 25 травня. Бунтівники, мабуть, очікували, що, оскільки аеропорт був зовсім новим і таким красивим, український уряд краще віддасть їм його, ніж спостерігатиме, як його руйнують. Його реконструювали всього кілька років тому, щоб Донецьк зміг прийняти Чемпіонат Європи з футболу в 2012 р. Але урядові війська розгромили повстанців під час жорстокого протистояння.

Відтоді українські військові утримують аеропорт під своїм контролем, незважаючи на те, що це місце стало ареною інтенсивних зіткнень. Українські лідери запропонували повстанцям обміняти аеропорт на частину підконтрольної їм території де-небудь в Донецькій області. Але повстанці, мабуть, не виявили великого інтересу до цієї пропозиції.

Парламентські вибори, які відбулися в неділю, несподівано принесли дуже хороші результати партії прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, союзника Порошенка, який розкритикував угоду про припинення вогню, оскільки вважає його поступкою на користь заколотників і Росії. 2 листопада повстанці планують провести свої власні вибори, що ще більше збільшить розрив між двома сторонами конфлікту.

Зараз запеклі бої тривають, в той час як хитке перемир'я зберігається тільки на словах, але не в дійсності.