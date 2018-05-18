Київ паралізували 8-бальні затори

Рух в центрі міста ускладнено через перекриття вулиці Хрещатик, де до фіналу Ліги Чемпіонів облаштовують фан-зону.

Увечері в п'ятницю, 18 травня, в Києві утворилися 8-бальні затори. Найбільше ускладнено рух по центральних вулицях столиці.

Згідно з даними сервісу Google Maps, у центрі міста рух ускладнено на вулицях Володимирській (особливо в районі метро "Золоті ворота"), Шовковичній, бульвару Шевченка.

Машини стоять і в районі площі Перемоги та вулиці Жилянській. Ускладнено рух по проспекту Перемоги від станції метро "Шулявська" до метро "Святошин".

З мінімальною швидкістю рухаэться транспорт по бульварах Дружби Народів і Лесі Українки.

Паралізовано також рух по мосту метро в напрямку лівого берега. Також машини стоять по проспекту Бажана від Осокорків до метро "Харківська".

Також ускладнений рух на деяких ділянках Окружної дороги, Повітрофлотського та Голосіївського проспектів та проспекту Лобановського.

Як повідомляв УНІАН, рух у центрі міста ускладнений через перекриття вулиці Хрещатик, де до фіналу Ліги Чемпіонів облаштовують фан-зону. Також у багатьох районах столицях проходять ремонтні роботи, через що рух перекрито.