Експерти прогнозують зростання шахрайства з платіжними картами під час чемпіонату УЄФА в Києві

Очікується зростання таких видів шахрайства, як «скімінг» (крадіжка даних карти з подальшим виготовленням дубліката та крадіжкою грошей з рахунку) і «кеш-треппінг» (крадіжка готівкових коштів, які банкомат не видає на вимогу).

Проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві із прибуттям до столиці тисяч українських і зарубіжних туристів призведе до очікуваного зростання шахрайства з платіжними картами.

Про це йдеться у коментарі Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА», переданому УНІАН.

За оцінками експертів асоціації, перш за все очікується зростання таких видів шахрайства, як «скімінг» (крадіжка даних карти з подальшим виготовленням дубліката та крадіжкою грошей з рахунку) і «кеш-треппінг» (крадіжка готівкових коштів, які банкомат не видає на вимогу) .

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В асоціації рекомендують власникам платіжних карт за можливості розраховуватися за товари і послуги безготівковим шляхом, використовуючи картки з чіпом і технологіями PayPass/PayWave, а також встановити ліміти на операції.

Під час зняття грошей у банкоматі експерти рекомендують вводити PIN-код, закриваючи клавіатуру, звертати увагу на зовнішній вигляд банкомату і не йти, якщо банкомат не видав гроші, а зв'язатися з банком.

У разі підозрі на компрометацію карти в асоціації рекомендують терміново її заблокувати, а також радять завчасно підключити мобільний банкінг для відстеження операцій з карткою.

Довідка УНІАН. У столиці України місті Києві 26 травня пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Union of European Football Associations - спортивна організація, що управляє футболом в Європі і деяких західних регіонах Азії) з футболу.