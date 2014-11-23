У Донецьку зберігається напружена ситуація, бойовики обстрілюють місто з артилерії

Ніч у Донецьку пройшла вкрай напружено, у результаті артобстрілів пошкоджено комунікації міста і житлові будинки.

Як повідомляє сайт Донецької міськради, у результаті влучення снарядів і подальшого загоряння пошкоджено будинки і господарські споруди у Куйбишевському і Петровському районах.

У результаті ведення бойових дій 22 листопада знеструмлено 339 трансформаторних підстанцій, пошкоджено газопровід у Кіровському районі. Без енерго-, газопостачання і опалення залишилися жителі Куйбишевського, Київського і Ворошиловського районів Донецька.

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Також вчергове знеструмлено Північний водопровідний вузол КП «Донецькміськводоканал». Вода жителям не подається, роботи з відновлення подачі електроенергії вже ведуться.

Крім того, вчора о 20.00 у результаті артобстрілу було припинено подачу напруги на об'єкти ПАТ «Шахта ім. Засядька», у результаті чого були повністю знеструмлені всі підземні гірничі виробки шахти. На момент аварії у шахті перебували 328 гірників, 80 з них - у підземній кліті. О 21.30 усіх їх було піднято на поверхню. На підприємстві ведуться роботи з відкачування підземних вод. Видобуток вугілля повністю зупинено.

Станом на 11.30 неділі, 23 листопада, в Донецьку зберігається напружена обстановка.

Аварійно-ремонтні бригади продовжують вести відновлювальні роботи. Знеструмленими залишаються 97 трансформаторних підстанцій і 11 котельних міста.