Артилерія бойовиків знищила житлові будинки в селах поблизу Маріуполя

Вогонь відкривали з мінометів і танків. Блокпост біля Талаківки обстрілювали з мінометів та "Градів", передає ТСН.

Кілька снарядів влучили у житлові будинки. Частково зруйновані понад десяток помешкань. Пошкоджені дахи, вікна повилітали разом із рамами. Деякі споруди тепер відновити неможливо.

Відразу після обстрілу українські військові допомагали мешканцям вибратися із завалених підвалів та шукали нерозірвані снаряди, що залишилися в землі.

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Тим часом дорогу до Талаківки блокували мешканці селища Сартана. Так вони протестували, щоб військові не рили окопи поблизу моста між двома селищами.

Адже бояться, що через розташування тут військових можуть обстрілювати і їхні будинки. У відповідь військові пояснювали, що міст є стратегічним об'єктом, охорону якого санкціонував сільський голова.