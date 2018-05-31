Відомий український журналіст та телеведучий змінився до невпізнання (фото)

Користувачі мережі відзначили, що Савік Шустер сильно постарів.

Відомий український журналіст і телеведучий Савік Шустер здивував користувачів мережі сильно зміненою зовнішністю.

Свіжі фотографії журналіста опублікував генеральний директор каналу 3S.tv Павло Єлізаров. Єлізаров привітав Шустера з виходом його книги.

"У Савіка в руках перший примірник його книги... Його емоції не передані... Ніколи його таким не бачив. В добрий час", - написав він у Facebook.

Однак користувачі в коментарях відзначили, що зовнішність Шустера дуже змінилася. Коментатори зазначили, що Савік виглядає "дорослим".

"Дуже змінився", "Який він без гриму... дорослий", - написали користувачі під постом Єлізарова.

В Україні Савік Шустер найбільш відомий як автор і ведучий щотижневої телепередачі «Шустер live» на каналі «3S.tv».

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