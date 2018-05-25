Український нардеп кардинально змінив імідж (фото)
Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко кардинально змінив імідж, прийшовши до студії одного з українських телеканалів у піджаку.
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На виступ нардепа в новому образі в ефірі каналу ZIK звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький. "Зміна іміджу чи камуфляж не налазить?) Очевидно, що почав підготовку до виборів", - йдеться у його повідомленні.
Сам Семенченко теж опублікував кадри з ефіру на своїй сторінці в Facebook й написав: "Був вчора на ZIK з адептом Порошенка - Барною. Говорили про антикорупційний суд. Спеціально для цього навіть піджак одягнув".
Як повідомляв УНІАН, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з'явилася 5 квітня на засідання Верховної Ради у піджаку в стилі мілітарі.