Український нардеп кардинально змінив імідж (фото)

07:59, 25 травня 2018
Політика
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Семенченко прийшов на ефір у піджаку / фото facebook.com/dostali.hvatit

Народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко кардинально змінив імідж, прийшовши до студії одного з українських телеканалів у піджаку.

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На виступ нардепа в новому образі в ефірі каналу ZIK звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький. "Зміна іміджу чи камуфляж не налазить?) Очевидно, що почав підготовку до виборів", - йдеться у його повідомленні.

Сам Семенченко теж опублікував кадри з ефіру на своїй сторінці в Facebook й написав: "Був вчора на ZIK з адептом Порошенка - Барною. Говорили про антикорупційний суд. Спеціально для цього навіть піджак одягнув".

Як повідомляв УНІАН, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з'явилася 5 квітня на засідання Верховної Ради у піджаку в стилі мілітарі.

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Теги: #телеканал#Семенченко#прямий ефір