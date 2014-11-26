Бойовики знову перебили теплотрасу в Щасті, місто досі без опалення

Як повідомляється на офіційному сайті голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, після мінометного обстрілу бойовиків з боку Веселої Гори було пошкоджено розподільчий колектор, внаслідок чого без тепла й гарячої води залишилося все місто.

Щоб не допустити замерзання центральної системи опалення, з неї довелося випустити всю воду, пояснив губернатор.

Читайте такожНа Луганщині поблизу Щастя і Трьохізбенки ведуться активні перестрілки – ІС"Під час вогневого затишшя ремонтні бригади зуміли відновити роботу колектора й почали технологічний процес запуску тепла. Сьогодні в обід центральне теплопостачання в місті мали запустити, однак уночі внаслідок нового обстрілу теплотрасу знову перебито. Зараз ремонтні бригади намагаються усунути пошкодження, місто все ще залишається без тепла й гарячої води", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці на території Луганської ТЕС в місті Щастя



