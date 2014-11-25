В результаті обстрілу Щастя бойовиками місто залишилося без опалення

Снаряди влучили в центральний колектор-опалення в районі ТЕС, передає informator.lg.ua.

Читайте такожМоскаль: бойовики зірвали домовленість з ОБСЄ про допуск ремонтників у Трьохізбенку

Відсутність тепла вже підтвердили жителі міста. "Воду знову скинули, батареї холодні. Задрали, ну скільки можна ламати, то що зроблено чужою працею?!", - написав один з місцевих жителів у соцмережі.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російськими найманцями вівся масований обстріл околиць міста Щастя.