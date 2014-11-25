В результаті обстрілу Щастя бойовиками місто залишилося без опалення

10:28, 25 листопада 2014
Суспільство
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Сьогодні вночі близько 1.30 бойовики обстріляли місто Щастя, в результаті чого його мешканці залишилися без опалення.

В Счастье из-за обстрелов боевиков люди остались без отопления / uapress.info

Снаряди влучили в центральний колектор-опалення в районі ТЕС, передає informator.lg.ua.

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Відсутність тепла вже підтвердили жителі міста. "Воду знову скинули, батареї холодні. Задрали, ну скільки можна ламати, то що зроблено чужою працею?!", - написав один з місцевих жителів у соцмережі.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російськими найманцями вівся масований обстріл околиць міста Щастя.

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