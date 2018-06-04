Клімкін запропонував Lufthansa використати скандальні відео для реклами рейсів до Києва

Раніше Lufthansa опублікувала рекламний відеоролик до Чемпіонату світу з футболу в Росії, однак видала кадри з Київа за Москву.

Павло Клімкін запропонував німецькій авіакомпанії Lufthansa використати для реклами рейсів до Києва кадри, відзняті в столиці для рекламного ролика до ЧС-2018 в Росії.

Про це голова МЗС України написав на сторінці в Twitter.

"По-людськи розумію, чому Люфтганза надала перевагу зйомкам в Україні, а не в Росії:у нас гарно і безпечно. Але обманювати не можна. Краще знімати в Україні про Україну:) Пропоную на основі відзнятого матеріалу зробити класну рекламу своїх рейсів до Києва:)", - написав міністр.

По-людськи розумію, чому Люфтганза надала перевагу зйомкам в Україні, а не в Росії:у нас гарно і безпечно. Але обманювати не можна. Краще знімати в Україні про Україну:) Пропоную на основі відзнятого матеріалу зробити класну рекламу своїх рейсів до Києва:) https://t.co/Al5aYosKDE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 4, 2018

Нагадаємо, раніше німецька авіакомпанія Lufthansa видалила з YouTube та Facebook рекламний ролик до ЧС-2018 в РФ після того, як на відео упізнали Україну.

Німецький журналіст Борис Райтшустер повідомив із посиланням на учасників створення реклами, що Lufthansa у своєму ролику до ЧС-2018 в Росії видала Київ за Москву, тому що в РФ було важко отримати дозвіл на зйомку.