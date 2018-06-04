Lufthansa оконфузилася, видавши Україну за Росію у рекламному ролику (відео)

Lufthansa видала Київ за Москву, тому що у Росії було важко отримати дозвіл на зйомку, але у результаті довелося видаляти ролик та вибачатися.

Німецька компанія Lufthansa видалила з YouTube та Facebook рекламний ролик до ЧС-2018 в РФ після того, як на відео упізнали Україну.

Як передає Європейська правда, авіакомпанія підтвердила факт зйомки в українській столиці та вибачилась. У Lufthansa наголосили, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", і це є звичною практикою для рекламних роликів. Але виявилося, що це "зачіпає почуття окремих користувачів", і вся робота пішла нанівець.

Користувачі соцмереж впізнали на кадрах відео, опублікованого концерном Lufthansa, київський район Русанівку. В кадри в іншому ролику потрапила одна з київських церков.

Раніше німецький журналіст Борис Райтшустер повідомив із посиланням на учасників створення реклами, що Lufthansa у своєму ролику до ЧС-2018 в РФ видала Київ за Москву, тому що у Росії було важко отримати дозвіл на зйомку. ""Вся абсурдність ставлення Німеччини до Росії і до України в одному рекламному кліпі", - написав журналіст.

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"Ви тільки вдумайтеся: відео для німецького глядача, що агітує, зокрема, за відкриту світові Росію, навмисно знімається в Києві, тому що путінська Росія якраз зовсім не відкрита світу! Це якесь безумство", - стверджує Райтшустер.

Як повідомляв УНІАН, раніше банери "Газпрому" не змогли прибрати з київських стадіонів "Динамо" та "Олімпійського" під час фіналу Ліги Чемпіонів через те, що компанія є офіційним спонсором УЄФА.