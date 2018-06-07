ЗНО з історії України-2018: оприлюднено правильні відповіді (документ)

Результати ЗНО з історії України з'являться на сторінках учасників до 21 червня.

Предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з історії України.

Відповіді опубліковані на офіційному сайті УЦОЯО.

Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з історії України відбудеться до 20 червня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.

Відповіді на ЗНО з історії України 2018

Згідно з інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, у ЗНО з історії України взяли участь 159 523 особи, що становить 94,4 % від загальної кількості зареєстрованих.