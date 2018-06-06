Сьогодні абітурієнти складатимуть ЗНО з історії України

Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

Сьогодні відбудеться зовнішнє незалежне тестування з історії України. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, допуск до пунктів тестування дозволяється тільки за наявності оригіналу Сертифікату ЗНО, паспорта або іншого документа, зазначеного під час реєстрації, та запрошення-перепустки.

На складання тесту з історії України відведено 150 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті — 60. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, — 94.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:

• з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–23, 31-53);

• на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24–26, 54–56);

• на встановлення правильної послідовності (№ 27, 28, 57, 58);

• з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (№ 29, 30, 59, 60);

Як повідомляв УНІАН, 5 червня УЦОЯО оприлюднив правильні відповіді до тесту ЗНО з біології.