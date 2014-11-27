Індія ввела електронні візи для українців

Про це оголосив заступник міністра внутрішніх справ Індії Аніл Госвамі, передає ТАСС. Відтепер туристи, які вирушають до Індії, повинні не пізніше ніж за 4 дні до початку поїздки заповнити анкету на спеціально створеному сайті (indianvisaonline.gov.in), завантажити туди свою фотографію і копію першої сторінки паспорта, оплатити за допомогою банківської картки - також через сайт - візовий збір у розмірі $60. Протягом 72 годин після завершення цієї процедури видається електронна віза, яку будуть перевіряти у туристів по прильоту в країну. Відзначається, що електронну візу можна буде отримувати не частіше 2-х разів на рік.

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Електронна віза поширюється на туристичні та ділові поїздки терміном до 30 днів, а також видається тим особам, які прибувають в країну з метою відвідування родичів і друзів, проходження лікування. Віза буде діяти в 9-ти місцевих аеропортах - у Делі, Мумбаї, Калькутті, Ченнаї, Бангалорі, Хайдарабаді, Тіруванантапурамі, Гоа та Коччі.

Крім українців електронну візу можуть отримати росіяни, бразильці, ізраїльтяни, американці, мексиканці та австралійці. За словами Аніла Госвамі, протягом 6-ти місяців список країн буде розширено. "Ми плануємо включити в нього всі без винятку країни", - підкреслив він.