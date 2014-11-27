Бойовики «ДНР» обмінюватимуть своїх поранених на мандарини
12:19, 27 листопада 2014Суспільство
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«Влада» самопроголошеної «ДНР» домовилася з республікою Абхазія про відправку своїх бойовиків на лікування, а натомість отримувати від Абхазії мандарини.
REUTERS
Про це повідомив так званий «глава МЗС ДНР» Олександр Кофман, передають РИА Новости.
"Провели переговори, домовилися про постачання (з Абхазії, - ред.) гуманітарної допомоги та про відправку наших ополченців на лікування в Абхазію. Нам дуже потрібні мандарини", - повідомив Кофман.
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«ДНР» також веде переговори про визнання з боку Абхазії. "Це визнання не за горами. Найближчим часом делегація ДНР відвідає Південну Осетію і Абхазію. Ми хочемо вступити в Союз невизнаних держав, працювати на його розширення і посилення", - додав Кофман.
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