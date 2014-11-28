На річницю розгону студентів на Майдані анонсували акцію, на якій до українців звернуться Макаревич і Акунін

Акція на Майдані присвячена річниці побиття «Беркутом» студентів, які протестували проти непідписання асоціації з ЄС екс-президентом України Віктором Януковичем. Про це заявила Руслана у своєму зверненні до ЗМІ.

Серед тих, хто підтримає українців у річницю Євромайдану, значаться імена музиканта Андрія Макаревича, письменника Бориса Акуніна, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, російського економіста Андрія Ілларіонова, руфера Григорія Мустанга, колишніх українських міністрів Володимира Ланового і Павла Шеремети та інших.

Зокрема, Макаревич і Акунін звернуться до учасників акції за допомогою скайпу.

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«Я прагну об’єднати студентство та молодь навколо стратегічно важливих для України питань. Саме в цю ніч, рік тому мирний мітинг студентів на Майдані був жорстоко розігнаний, що викликало загальне невдоволення громадськості та нову хвилю ще більш масштабних протестів», - заявила Руслана.

Ніч Пам'яті розпочнеться на Майдані 29 листопада о 21.00. Планується також концертна програма, в якій візьмуть участь Анастасія Приходько, Марія Бурмака, Тоня Матвієнко, соліст гурту «Мандри» Фома і піаніст Майдану Маркіян Мацек.