Оточення противників ЛГБТ-маршу силовиками: опубліковано відео з дрону

Раніше в націоналістичної організації «С14» заявили, що мітинг націоналістів проти ЛГБТ-параду в Києві був розігнаний правоохоронцями. У поліції, в свою чергу, повідомили, що затримали радикалів, які готували зрив маршу

У мережі з'явилося зняте з дрона відео сутички противників «КиївПрайду» з поліцією. На знятих кадрах можна бачити, як правоохоронці оточують протестувальників.

Відеоматеріал опублікував у Facebook користувач David Didykh.

Раніше в націоналістичної організації «С14» заявили, що мирний мітинг націоналістів і релігійних активістів проти ЛГБТ-параду в Києві був жорстоко розігнаний правоохоронцями.

В свою чергу в поліції Києва повідомили, що затримали 57 осіб, які хотіли перешкодити Маршу рівності.

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що о шостій ранку близько 200 активістів перекрили вулицю Володимирську з метою не допустити проведення Маршу.