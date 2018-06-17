Оточення противників ЛГБТ-маршу силовиками: опубліковано відео з дрону
12:04, 17 червня 2018Суспільство
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Раніше в націоналістичної організації «С14» заявили, що мітинг націоналістів проти ЛГБТ-параду в Києві був розігнаний правоохоронцями. У поліції, в свою чергу, повідомили, що затримали радикалів, які готували зрив маршу
Опубліковано відео розгону акції націоналістів проти ЛГБТ-ходи/ Facebook - David Didykh
У мережі з'явилося зняте з дрона відео сутички противників «КиївПрайду» з поліцією. На знятих кадрах можна бачити, як правоохоронці оточують протестувальників.
Відеоматеріал опублікував у Facebook користувач David Didykh.
Раніше в націоналістичної організації «С14» заявили, що мирний мітинг націоналістів і релігійних активістів проти ЛГБТ-параду в Києві був жорстоко розігнаний правоохоронцями.
В свою чергу в поліції Києва повідомили, що затримали 57 осіб, які хотіли перешкодити Маршу рівності.
Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що о шостій ранку близько 200 активістів перекрили вулицю Володимирську з метою не допустити проведення Маршу.
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