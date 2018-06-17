Націоналісти заявили про силовий розгін мітингу проти ЛГБТ-маршу у Києві – затримано близько 20 осіб (фото)

В результаті сутичок активістів та поліції є травмовані.

Мітинг націоналістів та релігійних активістів проти ЛГБТ-параду у Києві був жорстоко розігнаний правоохоронцями, заявили у націоналістичній організації «C14».

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Як стверджується на сторінці «C14» у Facebook, мітинг був мирним та санкціонованим.

«Активісти ночували ще з учорашнього дня, щоб висловити свій протест. На ранок їх оточили і почали бити палицями та заливати сльозогінним газом. Близько 20 затриманих, багато травмованих», – вказано у повідомленні.

Після цього активісти почали збір біля Володимирського собору.

Пізніше у «C14» повідомили про ще одну сутичку з силовиками.

«Біля Оперного театру поліція знову жорстко розігнала громадян, які прийшли забрати свої втрачені речі .Про це їм повідомив начальник Громбезпеки і тут же їх вдруге оточили і почали силове затримання», – вказали в організації.

Нагадаємо, Марш рівності розпочнеться о 9.00 17 червня біля Національної опери в Києві. За попередніми даними, в ньому візьме участь близько 5 тис. осіб.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова закликала всіх "агресивно налаштованих громадян" толерантно поставитися до акції. У 2017 році між противниками ЛГБТ-спільноти та правоохоронцями у центрі Києва сталися сутички. Двоє силовиків отримали легкі тілесні ушкодження.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що в Україні немає церкви, яка підтримує одностатеві шлюби. Римсько-католицька церква в Україні закликала владу скасувати запланований Марш рівності в Києві.