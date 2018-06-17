Більшу частину затриманих вранці противників «Маршу рівності» відпустили

Після сутичок активістів з поліцією на вулиці Володимирській до лікарів звернулися шість цивільних осіб.

З 57 затриманих сьогодні правопорушників, які хотіли завадити проведенню “Маршу рівності”, наразі затриманими залишаються лише кілька осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

За словами Крищенка, паралельно із заявкою на проведення маршу рівності було подано заявку на проведення молебню на Майдані незалежності, в рамках якого, його учасники мали висловити свою позицію, щодо Маршу рівності.

"Але всупереч своїй заявці, вони, до 220 осіб, перекрили вулицю Володимирську, маючи на меті перешкоджання маршу", - розповів представник поліції.

За його словами, поліція вжила заходів для припинення провокацій.

Він також нагадав, що сьогодні вранці сталися дві сутички з поліцією.

Перша з них була о 6 ранку на перетині вулиці Володимирської та бульвару Шевченка, а за годину сталась ще одна, теж на одній з центральних вулиць.

Так, після цих сутичок було затримано низку осіб, а ще кількох осіб, які намагалися вчиняти провокації, було доставлено до поліції з інших місць.

“Наразі майже всі затримані відпущені. Та по декільком ще вирішується питання про надання оцінки в рамках кримінального провадження за ст. 345 — вчинення тілесних ушкоджень працівникам поліції”, - сказав Крищенко і нагадав, що постраждало 5 працівників поліції, вони мають опіки очей від сльозогінного газу.

Крім того, Крищенко повідомив, що до лікарів звернулися 6 цивільних осіб.

“З ними усіма будуть спілкуватися наші слідчі. Якщо це будуть тілесні ушкодження, отримані при діях працівників поліції, - матеріали будуть направлені до прокуратури”,- додав представник поліції.

За його словами, наразі від учасників “Маршу рівності” ще не надходило інформації про постраждалих чи якісь надзвичайні події.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".

Ще до початку акції протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 осіб.