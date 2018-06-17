Сутички через Марш рівності у Києві: поліція затримала 57 осіб

Голова київської поліції повідомив, що о шостій ранку до 200 активістів перекрили вулицю Володимирську з метою не допустити проведення акції.

Сьогодні з 6 ранку у Києві затримано вже 57 осіб, які хотіли перешкодити Маршу рівності. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києва у коментарі журналістам на території проведення акції.

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Він зазначив, що о 6 ранку до 200 активістів перекрили вулицю Володимирську з метою не допустити проведення Маршу.

"Тому поліцією було прийняте рішення розблокувати вулицю і вивести за периметр, який охороняється", - сказав він.

Крищенко зауважив, що поліцейським з боку активістів було здійснено спротив."Сльозогінний газ був, взрив-пакети. Всіх вивели, а 28 - затримали", - повідомив представників поліції.

Згодом він уточнив, що станом на 9 ранку усього 57 затриманих.Він також додав, що 5 поліцейських постраждали від сльозогінного газу, а ще до 10 інших осіб звернулися до лікарів за допомогою.

Як повідомляв УНІАН, представники Міжнародного форуму ЛГБТКІ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів) очікують, що у сьогоднішньому Марші рівності у центрі Києва візьмуть участь 5 тис. осіб.

9 червня 35 депутатів Європейського парламенту закликали українську владу забезпечити безпеку учасників Маршу рівності ЛГБТІ-спільноти, який пройде в Києві 17 червня.Крім того, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив, що до охорони громадського порядку буде залучено близько 5 тисяч правоохоронців.