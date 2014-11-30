Активісти Майдану вимагають від Авакова відзвітувати про хід розслідування побиття студентів "Беркутом"

Близько 50 активістів, які перебували на Майдані Незалежності, смолоскипною ходою рушили до Міністерства внутрішніх справ України. Вони вимагають розслідувати нарешті побиття студентів на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада минулого року, оскільки з того часу пройшов рік, а досі ніхто не отримав адекватного покарання, повідомляє ТСН.

За словами активістів, деякі правоохоронці, які причетні до побиття, навіть отримали підвищення. Акція носила мирний характер, обійшлося без провокацій, але про всяк випадок біля міністерства чергували правоохоронці. Деякі активісти обмотали голови бинтами з червоною фарбою, що символізувало побитих студентів.

До активістів вийшов представник міністерства. Люди зі смолоскипами висунули вимогу, щоб до понеділка міністр Арсен Аваков відзвітував про розслідування подій минулорічної давнини. Інакше подібні акції стануть масовими.

Читайте також"Ніч пам'яті" на Майдані: річниця жорстокого побиття студентів "Беркутом" (онлайн-трансляція)Представник МВС пообіцяв провести у понеділок круглий стіл, де обговорюватимуться ці питання. Він також запевнив, що буде проведено перевірку, і якщо ті правоохоронці, які брали участь у подіях 30 листопада, і досі працюють, вони підпадуть під люстрацію.

Також представник міністерства нагадав, що справу про побиття студентів "беркутівцями" розслідує Генеральна прокуратура України, а не МВС.