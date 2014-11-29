До першої зачистки Майдану в ніч на 30 листопада силовики готувалися кілька днів

Про це під час запису програми «Рік Революції» - спеціального проекту УНІАН та УНІАН-ТБ, присвяченого річниці історичних подій, розповів один із потерпілих учасників студентського мітингу - Сергій Радченко, який у ніч на 30 листопада отримав черепно-мозкову травму і 20 днів після цього перебував у комі.

За словами учасника Майдану, перші підозри, що силовики щось готують проти мітингувальників, з'явилися задовго до 29 листопада, коли на площу привезли конструкцію майбутньої новорічної ялинки.

«Коли Майдан звузився, було відчуття, що щось не те. Занадто багато було правоохоронних органів, які «охороняли» встановлення ялинки», - зазначив він.

Другий «дзвіночок», за його словами, прозвучав 27 і 28 листопада: «У ці дні нас попереджали, що на Грушевського створюються загони силовиків, які готові нас розігнати. Але ми поводилися спокійно».

І третє попередження, за словами Сергія Радченка, надійшло студентам близько 9 вечора 29 листопада. «До нас підійшла Ірина Геращенко (народний депутат, - УНІАН) і теж попередила, що на Грушевського є загони», - сказав він.

«29 листопада ми вели себе спокійно, хтось співав пісні, хтось готував бутерброди, не було ніякого насильства або радикальних настроїв... Ніхто не думав щось ламати, щось захоплювати... такої поведінки з нашого боку не було. Ми замерзли, нам було некомфортно, але ми не думали, що дійде до розгону», - розповів він.

Тим не менш, Радченко вважає, що розгін планувався заздалегідь, а зачистка була проведена за чітко спланованим сценарієм. «Напад було заплановано набагато раніше. Ми не провокували правоохоронців. Але сценарій нападу був підготовлений чітко і професійно. «Беркут» вибігав на площу з чотирьох сторін і оточував нас. Шокувало і те, що кийки вже були в руках силовиків, були напоготові. Вони не попереджали, ні про що не сповіщали нас, не говорили звільнити територію. Вони відразу йшли бити. У них відразу була така мета», - підсумував він.

Докладніше про розгон Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року дивіться у спецпроекті «Рік Революції» на каналі УНІАН ТБ і на сайті УНІАН у вівторок, 2 грудня, о 18:30