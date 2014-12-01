Російські спецпризначенці зазнали великих втрат, намагаючись взяти штурмом Донецький аеропорт
Військові запевняють, що в районі Маріуполя ситуація перебуває під контролем українських військ.
За добу бойовики 41 раз намагались атакувати позиції сил АТО застосовуючи гарматну артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню.
Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Ворожа активність спостерігалась на Луганському, Донецькому, Дебальцевському та Маріупольських напрямках", - зазначається у повідомленні.
Залпи артилерії та мінометів пролунали на околицях населених пунктів Сокольники, Кряковка, Кримське, Артем, Нижньотепле, Станично-Луганське, Макарове, Трьохізбенка , Щастя, Геївка, Пєски , Донецьк, Авдіївка , Тоненьке, Опитноє, Богданівка, . Нікішино, Малоорловка, Дебальцево, Новоласпа, . Ніколаевка, Павлополь.
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"Бандити продовжують атакувати аеропорт Донецьк. Для штурму були задіяні бійці російського загону спецпризначення. Наші хлопці в черговий раз відбили атаку противника. Нападники відступили, несучи великі втрати", - повідомили у штабі.
Військові запевняють, що в районі Маріуполя ситуація перебуває під контролем українських військ.
Армія продовжує готуватися до виконання бойових завдань у зимовий період. Наразі тривають роботи з розвитку інфраструктури польових таборів та пунктів дислокації, проводиться обслуговування озброєння та військової техніки.