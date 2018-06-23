Bloomberg видалив скандальну карту з Україною без Криму

Видання додало примітку "Виправлено: видалено карту з помилками".

Авторитетне видання Bloomberg, яке у своїй статті опублікувало карту світу, на якій Крим не був віднесений до України видалив скандальну мапу з публікації.

Публікацію було відредактовано 22 червня о 21.34. Видання додало примітку "Виправлено: видалено карту з помилками".

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Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало у своїй статті "Ринки, що розвиваються, стикаються з політичним викликом: Керівництво з виборів" карту світу, в якій окупований Росією півострів Крим не належить Україні.

На карті, де Україна позначена жовтим кольором (як країна в якій вибори мають відбутися у 2019 році), півострів має світло-сірий колір. В свою чергу Росія позначена темно-сірим, як країна, в якій вибори вже відбулися.

Це одразу викликало реакцію офіційного Києва. Зокрема, Посольство України в США у соціальних мережах закликало виправити помилку.