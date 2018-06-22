Посольство України в США відреагувало на скандальну карту, опубліковану Bloomberg

21:58, 22 червня 2018
Суспільство
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Посольство України в США критично відреагувало на карту України без Криму, опубліковану Bloomberg / фото УНІАН

Посольство України у Сполучених Штатах Америки критично відреагувало на карту світу, опубліковану авторитетним виданням Bloomberg, на якій Крим не віднесли до України.

У посольстві вважають, що у журналістиці не повинно бути помилок. Таку заяву опубліковано на офіційній сторінці відомства у Twitter.

"Журналістика повинна бути правильною. Bloomberg, не грайте на руку російській агресії й пропаганді! Крим перебуває під тимчасовою окупацією Росії, але він є і буде невід'ємною частиною території України. Будь ласка, виправте помилку на карті, Крим має бути позначений жовтим кольором, як Україна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, видання Bloomberg опублікувало у своїй статті "Ринки, що розвиваються, стикаються з політичним викликом: Керівництво з виборів" карту світу, в якій окупований Росією півострів Крим не належить Україні.

На карті, де Україна позначена жовтим кольором (як країна в якій вибори мають відбутися у 2019 році), півострів має світло-сірий колір. В свою чергу Росія позначена темно-сірим, як країна, в якій вибори вже відбулися.

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Теги: #посольство України у США#карта України без Криму