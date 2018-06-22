Не Україна і не Росія: Bloomberg опублікував карту з "нічийним" Кримом, Київ готує відповідь

На карті, де Україна позначена жовтим кольором, а Росія темно-сірим, півострів має світло-сірий колір.

Видання Bloomberg опублікувало у своїй статті "Ринки, що розвиваються, стикаються з політичним викликом: Керівництво з виборів" карту світу, в якій окупований Росією півострів Крим не належить Україні. При цьому видання й не називає Крим Російським.

На карті, де Україна позначена жовтим кольором (як країна в якій вибори мають відбутися у 2019 році), а Росія темно-сірим (вибори вже відбулися), півострів має світло-сірий колір.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook написала, що Україна готує лист до редакції видання.

"Чи мені не здається? Bloomberg дає мапу України без Криму. Готуємо листа-реакцію", - написала Джапарова.

Як повідомляв УНІАН, раніше британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом. Карта Росії з Кримом з'явилася в номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.