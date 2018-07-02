На Волині гірники влаштували страйк під землею із вимогою виплати боргів

На страйк гірники пішли через заборгованість із заробітної плати, яку не виплачують вже близько три місяці.

У місті Нововолинськ Волинської області 47 гірників шахти «Нововолинська» відмовились підніматися на поверхню, допоки їм не виплатять заборгованість по зарплатні і не добудують копальню.

Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«2 липня гірники першої зміни шахти №10 «Нововолинська» відмовилися підніматися на поверхню. Згодом до них приєдналися колеги з другої зміни. Загалом під землею наразі перебуває 47 осіб», — повідомив Волинець.

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На страйк гірники пішли через заборгованість із заробітної плати, яку не виплачують вже близько три місяці.

«Із шахтарями не розрахувалися за квітень, травень і червень. Окрім погашення заборгованого протестувальники вимагають виділення коштів на добудову копальні», — повідомив Волинець.

Зазначається, що будівництво шахти №10 «Нововолинської». розпочали ще у 1989 році. Водночас шахта досі вважається недобудованою.