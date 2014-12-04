На залізничному вокзалі Маріуполя знайдено сумку з вибухівкою
10:25, 04 грудня 2014Суспільство
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На залізничному вокзалі Маріуполя прикордонний наряд Донецького загону та співробітники МВС, які спільно несли службу, виявили сумку з вибухівкою.
У Маріуполі знайшли вибухівку на вокзалі / фото УНІАН
Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, службова собака, натренована на пошук небезпечних предметів, зреагувала на сумку, що стояла на пероні.
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На місце одразу викликали вибухо-технічну службу Міністерства оборони. З метою захисту громадян правоохоронці оточили вокзал і відвели пасажирів на безпечну відстань.
В ході перевірки з сумки дістали 2 тротилові шашки (по 200 г кожна), 4 детонатори, ручну гранату з запалом і, імовірно, пластид.
Проінформовані відповідні компетентні органи. Знайдені вибухонебезпечні предмети передали в міліцію.
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