На залізничному вокзалі Маріуполя знайдено сумку з вибухівкою

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, службова собака, натренована на пошук небезпечних предметів, зреагувала на сумку, що стояла на пероні.

Читайте такожВночі військові в Маріуполі збивали безпілотники

На місце одразу викликали вибухо-технічну службу Міністерства оборони. З метою захисту громадян правоохоронці оточили вокзал і відвели пасажирів на безпечну відстань.

В ході перевірки з сумки дістали 2 тротилові шашки (по 200 г кожна), 4 детонатори, ручну гранату з запалом і, імовірно, пластид.

Проінформовані відповідні компетентні органи. Знайдені вибухонебезпечні предмети передали в міліцію.