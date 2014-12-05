Президент відзначив держнагородами 19 волонтерів

Відповідний указ №914/2014 від 4 грудня 2014 року опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, волонтери нагороджуються "за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності і безпеки Української держави".

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Так, орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено 5 волонтерів: радника президента, волонтера благодійного фонду "Крила Фенікса" (Київ) Юрія Бірюкова, волонтера благодійного фонду "Крила Фенікса" (Дніпропетровськ) Тетяну Ричкову, волонтера з Києва Олексія Мочанова, волонтера з Харкова Романа Доника, волонтера групи "Дія" (Харків) Івана Звягіна.

Також 5 волонтерів нагороджені орденом "За мужність" III ступеня: Максим Буренко (Київ), Сергій Пономаренко (Харків), Павло Райхельс (Харків), Тарас Слободянюк (Київ), Владислав Титарєв (Дніпропетровськ).

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено 6 волонтерів: Тетяна Губа (Дніпропетровськ), Ірина Гук (Київ), Олена Лучко (Дніпропетровськ), Людмила Негріу (Харків), Наталія Федяй (Київ), Богдана Ярова (Київ). Також цим орденом президент нагородив Неллі Стельмах - начальника відділу взаємодії з волонтерами Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил.

Крім того, нагороджено медаллю "За працю і звитягу" волонтерів Катерину Макаренко (Харків) та Катерину Яресько (Харків).