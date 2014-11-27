Порошенко нагородив понад 170 учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, 147 військовослужбовців Збройних сил та 24 Міністерства внутрішніх справ нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденом "За мужність" І, ІІ та ІІІ ступенів, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни". 23 героя нагороджені посмертно.

Серед нагороджених – розвідник-радист групи спеціального призначення солдат Антон Савенко, який брав участь у визволенні Слов’янська та Дзержинська. У бою з колоною терористів біля міста Первомайськ Луганської області боєць особисто під обстрілом противника здійснював прикриття групи спецпризначення та забезпечував евакуацію.

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Також нагороджений командир групи спецпризначення капітан Євгеній Чепурний. Капітан вивів групу, у якій були і важкопоранені, з-під обстрілу ворога, особисто надавши першу медичну допомогу пораненим.

Серед тих, хто відзначений нагородою, командир групи спецпризначення – водолазний спеціаліст капітан 3-го рангу Олексій Приходько, який 30 серпня провів операцію з пошуку та евакуації військовослужбовців, які вийшли з оточення у районі населених пунктів Сонце та Тельманове Донецької області.