В поїзді «Москва-Кривий Ріг» знайшли приціли та тепловізори, які ввозили в Україну

Як повідомили УНІАН у прес-центрі головного управління Міндоходів України в Харківській області, військова техніка була виявлена вночі 5 грудня в залізничному пункті пропуску «Харків-пасажирський» під час проведення митно-прикордонного контролю поїзду №73 «Москва-Кривий Ріг».

Ніхто з пасажирів та провідників під час усного та письмового декларування не заявив, що везе предмети заборонені або обмежені до пропуску через митний кордон.

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«Однак під час огляду одного з вагонів у міжстельовому просторі фахівці митниці виявили приховані від митного контролю 2 тепловізори, 2 оптичних приціли та направлений мікрофон», - зауважили в Міндоходів.

Військова техніка вилучена. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.

Особа власника техніки встановлюється.