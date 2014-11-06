Львівські митники вилучили велику партію контрабандних iPhone

Про це повідомили УНІАН у головному управлінні Державної фіскальної служби у Львівській області, українець прибув з Польщі на митний пост «Шегині-Медика» автомобілем «Mercedes Sprinter» та для проходження митного контролю обрав «зелений коридор». Попри це в митників виникла підозра про наявність у нього товарів, що підлягають митному оформленню та перевищують неоподатковувану норму ввезення через митний кордон громадянами.

Тож транспортний засіб було виведено зі смуги спрощеного митного контролю у зону поглибленого огляду. У спеціально виготовленій за допомогою фанерних листів перегородці з декоративною обшивкою митники виявили прихований товар, а саме смартфони «Apple. iPhone 5, 16 Gb» – 466 шт.; «Apple. iPhone 5, 32 Gb» – 41 шт.; «Apple. iPhone 6 Space Gray 64 Gb» – 95 шт.; «Apple. iPhone 6 Space Gray 128 Gb» – 23 шт.; ноутбуки «Apple. MacBook Air. Model: А 1466» – 3 шт. Доступ до цього сховища став можливим після демонтажу частини передньої стінки перегородки.

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„Громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом використання спеціально виготовленого сховища (тайника). Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України”, - зазначається у повідомленні.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, вартість вилучених смартфонів буде встановлена додатково.