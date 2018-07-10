Вибух міномета на Рівненщині: Матіос попросив Полторака перенести слідчий експеримент з "Молотами"

Слідчий експеримент із мінометами "Молот" потрібно провести не 10-го, а 11 липня, що пов'язано з пізнім рішенням суду про його проведення. Як заявив військовий прокурор України Анатолій Матіос, із таким проханням він звернувся до міністра оборони України Степана Полторака.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос звернувся до міністра оборони України Степана Полторака з проханням перенести дату проведення слідчого експерименту зі встановлення причин детонації міномета "Молот" на полігоні в Рівненській області.

Про це він повідомив 9 липня у Facebook.

Слідчий експеримент має пройти завтра, 10 липня. Матіос наполягає на тому, що його слід провести на день пізніше. Це пов'язано з тим, що дозвіл суду на проведення експерименту було одержано до 17.00 понеділка, заявив головний військовий прокурор.

"Слідчий експеримент у межах проведення військової, балістичної, вибухотехнічної, хімічної експертизи причин детонації міномета М120-15 "Молот" буде проведено в середу, 11 липня... Експертам необхідно прибути на полігон, ознайомитися з наявними на цей час зібраними доказами та матеріалами кримінального провадження, а також визначитися щодо необхідної методики підриву двох наданих Міноборони екземплярів мінометів "Молот", – написав він.

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За словами Матіоса, він надіслав відповідний лист міністру оборони України, "який надає повне сприяння та максимально допомагає розслідуванню".

Він підкреслив, що для слідчого експерименту Військова прокуратура відібрала міномети "Молот" з тієї самої заводської партії, із якої був міномет, який вибухнув і став причиною загибелі українських бійців.

6 липня під час тактичних навчань на військовому полігоні в Рівненській області розірвався міномет, у Міністерстві оборони України повідомили про трьох загиблих і дев'ятьох поранених.