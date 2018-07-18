В Україні проведуть пробний перепис населення

Відповідне рішення схвалено на урядовому засіданні.

Кабінет міністрів схвалив рішення про проведення пробного перепису населення в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено під час засідання уряду. Рішення схвалено без обговорення.

Пробний перепис заплановано провести в грудні 2019 року в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області, передає ТСН. Під час перепису збираються використовувати інноваційні технології збору інформації у населення.

Незважаючи на те, що українців не рахували вже 17 років, Держстат щорічно звітує про кількість населення. Згідно з їхніми даними, населення України скорочується з 1994 року. Різкий спад відбувся в 2014 році, коли країна недорахувалася трохи менше 2,5 млн осіб (у статистиці перестали враховувати окуповані Крим і Донбас).