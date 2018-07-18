"Смотрящіє" Хромого, Антіка та Ренійського: в Ізмаїлі поліція розігнала злодійську "сходку" (фото)

«Сходка» була присвячена розділу сфер впливу в південно-західних районах Одеської області – Ізмаїльському, Кілійському та Ренійському.

Зустріч представників так званих «злодіїв в законі» розігнали у вівторок, 18 липня, в Ізмаїлі співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомили «Думській» джерела в прокуратурі, «сходка» проходила в ресторані «Пармезан» і була присвячена розділу сфер впливу в південно-західних районах Одеської області – Ізмаїльському, Кілійському та Ренійському.

Основним «спікером» на зустрічі був Коба, представник злодія в законі Миндії на прізвисько Хромой, пише видання.

«Злодій Міндія Хромой намагається відсунути злодія Антіка від контролю над півднем Одеської області. Але насправді, в цих районах на кримінальну ситуацію, особливо у сфері виробництва та продажу марихуани, впливає авторитет Олег Попеску по кличці Олег Ренійський. Хромой через своїх представників веде переговори з Олегом Ренійським про співпрацю в цих районах», — пояснило джерело.

Досягти угоди члени кримінальних угруповань не встигли: працівники карного розшуку навідалися заклад і затримали учасників зустрічі. Троє з них виявилися громадянами інших держав. Вирішується питання про їхню депортацію.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі раніше були затримані учасники злочинного угруповання, в числі яких «смотрящий» від злодія в законі Гулі.