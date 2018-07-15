В Одесі затримано учасників злочинного угруповання, сред яких «смотрящий» від злодія в законі Гулі

Угрупування займалося дрібним рекетом, шантажем, погрозами і вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

В Одесі затримано учасників злочинного угруповання, в числі яких «смотрящий» від злодія в законі Гулі.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполиции в області, затримання відбулося 14 липня.

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За даними начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, «злочинний світ в Одесі отримав черговий вагомий удар».

«Зухвале злочинне угруповання за етнічною ознакою, яку очолювало молоде кримінальне дарування на прізвисько Садик, оголосив себе цілим «смотрящим» від злодія в законі Гулі (він зараз перебуває за межами країни), займалося дрібним рекетом, шантажем, погрозами і вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців», - повідомив Головін.

Він підкреслює, що після чергового правопорушення - побиття представників однієї з громадських організацій міста, яке відбулося напередодні, дана етнічна злочинна група викрита і нейтралізована.

Сам Садик і його спільники затримані, при затриманні у зловмисників вилучено незареєстровану зброю. Зокрема, пістолет, який відправлено на експертизу.