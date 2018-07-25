Потоп у Києві: припинено рух трамваїв і тролейбусів, введено оперативне становище - ЗМІ

19:22, 25 липня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється на сторінці Типовий Київ у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.

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Теги: #потоп#Киев