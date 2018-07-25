Потоп у Києві: припинено рух трамваїв і тролейбусів, введено оперативне становище - ЗМІ

Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.

Через зливи у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Введено оперативне становище. Про це повідомляється на сторінці Типовий Київ у Facebook. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.

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