Потоп у Києві: припинено рух трамваїв і тролейбусів, введено оперативне становище - ЗМІ
19:22, 25 липня 2018Суспільство
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Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.
Ілюстрація / REUTERS
Через зливи у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Введено оперативне становище.
Про це повідомляється на сторінці Типовий Київ у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.
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