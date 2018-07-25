У Києві через зливу обвалилася частина мосту (фотогалерея)

В результаті обвалу насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту.

У середу, 25 липня, на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

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Інцидент стався на перетині вулиць Теліги та Кирилівської в Подільському районі столиці, повідомляє "Київ-інформ" на сторінці в Facebook.

В результаті обвалу постраждали комунікації та магістральний оптоволоконний кабель.

"Попередньо постраждалих немає. Чи порушена цілісність мосту так само наразі не відомо", - йдеться в повідомленні.

«Обвалюється міст ... Жесть у Києві триває: руйнується шляхопровід на Теліги/Кирилівській. Конструкції буквально змиває разом з грунтом потужними потоками води. На місці ремонтники. Спостерігають. Рух паралізовано», - йдеться у повідомленні на сторінці dtp.kiev.ua

Як зазначає РБК-Україна, в результаті обвалу насипу шляхопроводу зупинився рух транспорту. У пробках також стоять трамваї.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, на Київ обрушилася неймовірна злива, яка затопила багато вулиць і паралізувала рух транспорту.