У Севастополі окупанти агітували українців вступати в російську армію - правозахисники

Правозахисники нагадують, що ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни прямо забороняє проводити на окупованій території призов до армії держави-окупанта.

У Севастополі окупанти провели акцію із закликом йти служити за контрактом в російську армію.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» на своїй сторінці в Facebook.

«У Севастополі 29 липня 2018 пройшла чергова акція із закликом йти служити за контрактом в російську армію. Жителів міста знову вербували на військову службу. На площі Нахімова були встановлені намети з табличкою: «Пункт відбору на військову службу за контрактом». Там російські військовослужбовці роздавали людям буклети з агітацією служити на кораблях 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. Агітація проводилася під час святкування в Севастополі дня ВМФ Росії », - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що «Кримська правозахисна група» раніше фіксувала проведення подібних агітаційних заходів на військову службу в російську армію на окупованому півострові.

Правозахисники також нагадали, що ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни прямо забороняє проводити на окупованій території призов до армії держави-окупанта.

У свою чергу керівник «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник зазначила, що конвенція забороняє в тому числі і пропаганду венного призову на окупованих територіях, тобто всі ті рекламні плакати, різні «патріотичні» заходи в школах, університетах, на яких людей агітують йти в російську армію. Причому під заборону підпадає як контрактна, так і строкова служба.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські органи влади в окупованому Криму прийняли на розгляд звернення мешканки Севастополя, яка в останні роки намагалася позбутися від насильно нав'язаного їй після незаконної анексії Криму Росією громадянства РФ.