Окупаційна влада розгляне заяву жительки Севастополя щодо виходу з нав’язаного їй громадянства РФ

Денісова сподівається, що цей прецедент стане початком і Росія «припинить це варварське нав’язування свого громадянства, яке все більше нагадує кріпосне право».

Російські органи влади в окупованому Криму прийняли на розгляд звернення жительки Севастополя, яка протягом останніх років намагалась позбавитись насильно нав’язаного їй після незаконної анексії Криму Росією громадянства РФ.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, кримчанка повідомила омбудсмена, що у відповідних державних органах анексованого півострова відмовлялись приймати її документи на вихід з громадянства.

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Реагуючи на явне порушення прав людини, Денісова направила звернення до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової. Як зазначила у відповіді омбудсмен РФ, даній громадянці зі сторони російської влади буде надана практична допомога в оформленні і подачі всіх необхідних документів.

«Сьогодні я дізналась, що Федеральна міграційна служба Севастополя 13 липня таки прийняла на розгляд звернення та всі документи. Це вже прецедент. Сподіваюсь, що влада РФ все ж таки почне керуватися законами здорового глузду та нарешті припинить це варварське нав’язування свого громадянства, яке все більше нагадує кріпосне право», - прокоментувала Денісова.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.