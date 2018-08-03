"Було чутно дитячі крики": Денісова розповіла подробиці знущань над дітьми у притулку на Волині

Сусіди викликали поліцію, однак правоохоронців до притулку не пустили.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Тетяна Денісова розповіла нові деталі побиття дітей у притулку на волині.

Денісова розповіла, що ще 30 липня сусіди чули дитячі крики, що доносилися з притулку. Воли викликали поліцію, однак правоохоронців до притулку не пустили.

"Під час розмови з моїми співробітниками діти повідомили, що в цей день їх бив черговий з режиму й вони кликали на допомогу. Коли поліція прибула на місце, черговий їх не впустив. Зараз ми з’ясовуємо цю інформацію", - написала омбудсмен.

Вона також зазначила, що статут притулку не узгоджений з Типовим положенням про притулок для дітей служби у справах дітей.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня стало відомо, у місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові на одягу. Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.

Наразі там перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років.