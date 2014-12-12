У центрі Києва напівроздягнені активістки закликали зігріти бійців АТО (фото)
21:06, 12 грудня 2014Суспільство
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Дівчата збирали гроші на теплий одяг для солдатів.
У центрі Києва напівроздягнені активістки закликали "зігріти" солдатів на Донбасі / Фото УНІАН
У п'ятницю, 12 грудня, в центрі Києва провели акцію "Зігрій солдата в АТО".
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Напівроздягнені активістки збирали гроші для купівлі теплих речей військовослужбовцям, які знаходяться в зоні проведення АТО.
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