У центрі Києва напівроздягнені активістки закликали зігріти бійців АТО (фото)

21:06, 12 грудня 2014
Суспільство
2 0

Дівчата збирали гроші на теплий одяг для солдатів.

Фото УНІАН

У п'ятницю, 12 грудня, в центрі Києва провели акцію "Зігрій солдата в АТО".

Читайте такожВійськові заявляють, що потік волонтерської допомоги в зону АТО скоротився на 70%

Напівроздягнені активістки збирали гроші для купівлі теплих речей військовослужбовцям, які знаходяться в зоні проведення АТО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter