День шахтаря 2018: добірка кращих вітань

День шахтаря за традицією завжди святкують в останню неділю серпня.

Сьогодні, 26 серпня, в Україні відзначається професійне свято всіх шахтарів.

День шахтаря за традицією завжди святкують в останню неділю серпня. Разом з Україною вшановувати вугільників в цей день будуть Білорусь, Росія, Казахстан, Узбекистан і Естонія.

Свято встановлене в 1993 році указом президента УкраїниЛеонід Кравчук на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості.

Вітання з Днем шахтаря

С Днем шахтера вас поздравить разрешите от души,

Будем вас сегодня славить, а вы и правда хороши!

Силы, смелости, отваги, вам друзья не занимать,

В профессиональный праздник хочется вам пожелать!

Крепкого здоровья, счастья, и в труде больших побед,

Материального достатка, чтобы жить без всяких бед!

***

Работа шахтера — нелегкое дело.

Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.

Ведь там, в глубине, — только вы и забой.

Нет времени страхам, работай, не ной!

Храни вас Господь под землей и под небом,

Пусть наши слова будут вам оберегом.

Желаем здоровья, тепла и добра,

И уголь всегда пусть идет "на — гора"!

***

***

Шахтеры! Вам поклон земной,

За труд тяжелый и упорный!

Ведь каждый день Вы под землей,

Сражаетесь с породой горной!

Опасность каждый день в крови,

Адреналин Вам поднимает,

Но сердце бешено в груди,

Азарт работать заставляют!

Поздравим Вас от всей души,

И пожелаем Вам удачи!

Пусть все исполнятся мечты!

Здоровья крепкого в придачу!

***

Щоб з шахти вугілля

Вийшов на поверхню,

Треба вирубати його,

Треба хоробрість, сміливість,

Тим то ти і знаменитий,

Ти шахтар по праву,

Будь здоровий і утепли

Тим вугіллям державу.

***

З шахтарським святом хочу

Привітати від душі,

Від шуму вагонеток, друг,

Ти відпочинь у тиші,

Не просто так, адже свято твоє

Сьогодні настало!

А завтра чекає тебе забій,

Так будь же повним сил!

***

***

Шахтарем бути непросто,

Нехай кожен це знає!

І ми в будь-яких питаннях

Удачи вам бажаємо.

У роботі, на дозвіллі,

Нехай щастить по життю!

Ви здобувайте вугілля,

Як данина своїй Вітчизні!

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В День шахтаря, мій друже, я вважаю обов'язком і честю поплескати тебе по плечу і, привітавши зі святом, побажати ніколи не схилятися під будь-якими негараздами в житті і завжди триматися з честю і вірою у власні сили! Будь відкритий світу - і він відповість тобі добром!

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Сьогодні День Шахтаря – людини, яка щодня робить подвиг, проявляє сміливість, докладає значних зусиль і перемагає труднощі. Нехай ця праця завжди винагороджується по заслугах, а сили, витрачені на неї, повертаються у стократ!

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Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!

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Все богатство, что таит земля, вы поднимаете для народа, и, пожалуй, тяжелее вашей работы еще поискать… Поздравляю с Днем шахтера! Пусть тяжелый труд не лежит тяжким грузом на плечах, пусть голова всегда будет гордо поднята, а на устах – улыбка!

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Сегодня шлем пламенный привет и горы поздравлений людям одной из самых опасных и важных профессий – шахтерам. Поздравляем наших угледобытчиков с их профессиональным праздником. Пусть яркий луч праздника озаряет ваш путь в подземной темноте, а каждый подъем и каждый спуск будет легким и безопасным!