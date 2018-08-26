День шахтаря 2018: добірка кращих вітань
Сьогодні, 26 серпня, в Україні відзначається професійне свято всіх шахтарів.
День шахтаря за традицією завжди святкують в останню неділю серпня. Разом з Україною вшановувати вугільників в цей день будуть Білорусь, Росія, Казахстан, Узбекистан і Естонія.
Свято встановлене в 1993 році указом президента УкраїниЛеонід Кравчук на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості.
Вітання з Днем шахтаря
С Днем шахтера вас поздравить разрешите от души,
Будем вас сегодня славить, а вы и правда хороши!
Силы, смелости, отваги, вам друзья не занимать,
В профессиональный праздник хочется вам пожелать!
Крепкого здоровья, счастья, и в труде больших побед,
Материального достатка, чтобы жить без всяких бед!
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Работа шахтера — нелегкое дело.
Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.
Ведь там, в глубине, — только вы и забой.
Нет времени страхам, работай, не ной!
Храни вас Господь под землей и под небом,
Пусть наши слова будут вам оберегом.
Желаем здоровья, тепла и добра,
И уголь всегда пусть идет "на — гора"!
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Шахтеры! Вам поклон земной,
За труд тяжелый и упорный!
Ведь каждый день Вы под землей,
Сражаетесь с породой горной!
Опасность каждый день в крови,
Адреналин Вам поднимает,
Но сердце бешено в груди,
Азарт работать заставляют!
Поздравим Вас от всей души,
И пожелаем Вам удачи!
Пусть все исполнятся мечты!
Здоровья крепкого в придачу!
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Щоб з шахти вугілля
Вийшов на поверхню,
Треба вирубати його,
Треба хоробрість, сміливість,
Тим то ти і знаменитий,
Ти шахтар по праву,
Будь здоровий і утепли
Тим вугіллям державу.
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З шахтарським святом хочу
Привітати від душі,
Від шуму вагонеток, друг,
Ти відпочинь у тиші,
Не просто так, адже свято твоє
Сьогодні настало!
А завтра чекає тебе забій,
Так будь же повним сил!
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Шахтарем бути непросто,
Нехай кожен це знає!
І ми в будь-яких питаннях
Удачи вам бажаємо.
У роботі, на дозвіллі,
Нехай щастить по життю!
Ви здобувайте вугілля,
Як данина своїй Вітчизні!
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В День шахтаря, мій друже, я вважаю обов'язком і честю поплескати тебе по плечу і, привітавши зі святом, побажати ніколи не схилятися під будь-якими негараздами в житті і завжди триматися з честю і вірою у власні сили! Будь відкритий світу - і він відповість тобі добром!
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Сьогодні День Шахтаря – людини, яка щодня робить подвиг, проявляє сміливість, докладає значних зусиль і перемагає труднощі. Нехай ця праця завжди винагороджується по заслугах, а сили, витрачені на неї, повертаються у стократ!
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Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!
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Все богатство, что таит земля, вы поднимаете для народа, и, пожалуй, тяжелее вашей работы еще поискать… Поздравляю с Днем шахтера! Пусть тяжелый труд не лежит тяжким грузом на плечах, пусть голова всегда будет гордо поднята, а на устах – улыбка!
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Сегодня шлем пламенный привет и горы поздравлений людям одной из самых опасных и важных профессий – шахтерам. Поздравляем наших угледобытчиков с их профессиональным праздником. Пусть яркий луч праздника озаряет ваш путь в подземной темноте, а каждый подъем и каждый спуск будет легким и безопасным!