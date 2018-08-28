В Україні зафіксували вже третій у серпні "весільний бум" (відео)

Це пояснюють присутністю у сьогоднішній даті трьох вісімок - знаків нескінченності.

Сьогодні, 28 серпня 2018 року, до РАЦСів України прийшло удвічі більше закоханих пар, ніж зазвичай у цей день.

Це вже третій весільний бум у цьому місяці, повідомляє ТСН. Усе - через магію чисел. Три вісімки - знак нескінченності.

8 серпня по всій країні одружились близько 1,5 тисячі пар, зазвичай у такі будні дні їх удвічі менше. Найбільше пар цього місяця одружилися 18 серпня - майже 3 тисячі людей по всій Україні. Сьогодні ж одружилися 1,2 тисячі пар.

У столиці ж пік шлюбів припав на 8 серпня. Тоді у Києві узаконили 345 шлюбів, не зважаючи на будній день. Зазвичай у столиці у такі дні беруть шлюб кілька десятків пар, зазначили у територіальному управлінні Мін'юсту.