В Україні зафіксували вже третій у серпні "весільний бум" (відео)
18:27, 28 серпня 2018Суспільство
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Це пояснюють присутністю у сьогоднішній даті трьох вісімок - знаків нескінченності.
В Україні зафіксували вже третій цього місяця весільний бум / фото УНИАН
Сьогодні, 28 серпня 2018 року, до РАЦСів України прийшло удвічі більше закоханих пар, ніж зазвичай у цей день.
Це вже третій весільний бум у цьому місяці, повідомляє ТСН. Усе - через магію чисел. Три вісімки - знак нескінченності.
8 серпня по всій країні одружились близько 1,5 тисячі пар, зазвичай у такі будні дні їх удвічі менше. Найбільше пар цього місяця одружилися 18 серпня - майже 3 тисячі людей по всій Україні. Сьогодні ж одружилися 1,2 тисячі пар.
Через магічну дату до українських РАЦСів прийшло вдвічі більше пар, ніж зазвичай
У столиці ж пік шлюбів припав на 8 серпня. Тоді у Києві узаконили 345 шлюбів, не зважаючи на будній день. Зазвичай у столиці у такі дні беруть шлюб кілька десятків пар, зазначили у територіальному управлінні Мін'юсту.
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