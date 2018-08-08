Україну накрив весільний бум: що віщує новоспеченій сім'ї магічна дата 08.08.2018 (фото, відео)

Ажіотаж в РАЦСах України викликаний сьогоднішньою датою - 08.08.2018.

Сьогодні, 8 серпня, в Києві з'явиться 352 нові сім'ї.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник головного територіального управління юстиції в Києві Станіслав Куценко.

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Причина такого ажіотажу - дата 08.08.2018. За словами нумерологів, цей прекрасний день для одруження творчих людей, тих, хто любить свободу, самовираження. І таку ж свободу готовий дарувати своєму партнерові. До того ж, ця дата віщує багатство й чималі гроші сім'ї, а також – багато дітей, повідомляє ICTV.

Зазначається, що сьогодні планують одружитися понад 1,5 тис. пар. У звичайні дні – їх майже вдвічі менше, близько 900. Для порівняння: минулого року у магічну дату - 07.07.2017 – уклали шлюб вдвічі більше молодят.

Раніше УНІАН з'ясував, які формати урочистості сьогодні обирають молодята, і скільки весілля їм коштуватиме. Журналісти поговорили з експертами в цій сфері й нареченими з різних куточків країни.