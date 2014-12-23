На Різдвяні свята 260 дітей з Луганщини поїдуть у західні регіони "розвіювати стереотипи"

Про це повідомляє офіційний сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Діти з районів, підконтрольних українській владі, попрямує на захід групами по 20 осіб.

"Проживання та харчування беруть на себе місцеві органи влади. На місці діти будуть ходити на екскурсії, знайомитися з історією областей та брати участь у Різдвяних урочистостях. Частина дітей житиме в родинах, які з радістю згодилися їх прийняти", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЮНІСЕФ: 1,7 млн дітей через конфлікт на сході Україні перебувають у важкій ситуаціїРаніше Геннадій Москаль заявив, що має намір відправити дітей з Луганської області на Новорічні та Різдвяні свята в західні регіони країни. За словами голови ОДА, знайомство з життям на Західній Україні допоможе розвіяти стереотипи, які були нав'язані дітям “регіональною” та російською пропагандою.