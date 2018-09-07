В статуті Збройних сил залишають радянське звернення "товариш"

Прийнятий вчора Радою "за основу" проект закону №9036 дозволяє використовувати стару форму звертання "товариш", поруч з альтернативною "пан".

В статуті Збройних сил України поки що лишається радянське звернення "товариш".

Про це йдеться у порівняльній таблиці законопроекту, опублікованій на офіційному сайті Верховної Ради України.

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В проекті закону №9036, авторства президента України, який вчора був прийнятий парламентом "за основу" залишилося радянське звернення військовослужбовців "товариш".

Документ, поміж іншим, вносить зміни до "Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України" та "Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" в частині правил звернення військовослужбовців один до одного: ці зміни дозволяють поруч з і зверненням "товариш" використовувати звернення "пан" "у відповідних відмінках і формах числа".

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект замінив радянське військове привітання “Здрастуйте, товариші - Бажаємо (бажаю) здоров'я" на "Слава Україні - Героям слава".